PETRECCA, Concetta



À l'hôpital Santa Cabrini de Montréal, le 21 avril 2020, à l'âge de 90 ans, est décédée Mme Connie (Concetta) Petrecca, épouse en premières noces de feu Dante De Luca et en secondes noces de feu Joseph Victor Corbo.Fille d'Antonio Petrecca et Antonietta Di Lullo, soeur de Joe (Jeannine Germain), Pascal, Richard (Florence Brunoni), Armand (Pierrette Hamel) et Marie qui l'ont tous précédée dans la mort, elle laisse dans le deuil sa fille Iolanda (feu Giuseppe Morselli), son frère Ted (Josée Caporuscio), plusieurs neveux et nièces ainsi que nombreux parents et amis.Étant donné les circonstances exceptionnelles limitant les réunions nombreuses, nous préférons reporter l'exposition et les funérailles à une date ultérieure et au gré de l'évolution de la situation.