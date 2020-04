GIRARD (née Racicot), Gertrude



De Ste-Dorothée (Laval), le 20 avril 2020, à l'aube de ses 93 ans (8 mai), est décédée Madame Gertrude Racicot, épouse de feu Rolland Girard, soeur de feu Gilles Racicot.Elle laisse dans le deuil ses filles, Carole et Line (Luc), ses petits-enfants, Alexandre (Cynthia), Catherine (Alexandre), Florence et Sandrine de même que son filleul Stéphane Racicot, ses nièces et neveux ainsi que plusieurs parents et amis.Les funérailles seront reportées à une date ultérieure.La famille tient à remercier le personnel du CHSLD de la Rive pour leur soutien et les soins prodigués.En guise de sympathie un don à la Société Québecoise d'Alzheimer serait apprécié en la mémoire de Gertrude Racicot.