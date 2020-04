FRIGON, Guy



À St-Lambert, le 20 avril 2020, à l'âge de 82 ans, est décédé paisiblement M. Guy Frigon, époux de Claudette Gauthier, des suites de la COVID-19.Il laisse dans le deuil son fils Hugues (Manon), ses petits-enfants Marie Pier (Charles) et Alexis (Roxanne), ses soeurs Louise et Raymonde, ses neveux et nièces, plusieurs autres parents et amis.Une cérémonie commémorative aura lieu à une date ultérieure.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer.7679 BOUL. TASCHEREAUBROSSARD, QC, J4Y 1A2www.dignitequebec.com