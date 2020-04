ROMAN POIRIER, Lucille



Le 10 avril 2020, jour du Vendredi saint, est décédée à l'âge de 91 ans et 7 mois, madame Lucille Poirier, épouse de monsieur Henri Roman.Outre son époux, elle laisse dans le deuil son fils André (Pierrette Goulet) ainsi que plusieurs neveux et nièces, parents et amis.Compte tenu des circonstances de la COVID-19, une célébration a eu lieu dans l'intimité le mardi 21 avril 2020 du complexe funéraireSAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, J2W 1E2450-359-0990Ses cendres seront déposées dans le lot familial au cimetière de Saint-Jean-sur-Richelieu à une date ultérieure.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer du Haut-Richelieu.vos messages de sympathie à partir de l'avis de décès sur lesieuretfrere.com