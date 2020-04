MYRAND, Claude



C'est avec une grande tristesse que nous annonçons le décès de Monsieur Claude Myrand, le 8 avril 2020, à l'âge de 90 ans; époux bien-aimé de feu Emma Roussel, père aimant de Gerry (Lise), Louis (Sandra), Anne et de sa belle-fille Wendy, grand-père adoré de Mélanie (Hamed), Lianna (Julien) et Wayne.Claude était un artiste talentueux et nous chérirons tous ses belles peintures.La famille tient à exprimer sa gratitude à tout le personnel du Centre d'hébergement LaSalle pour les soins exceptionnels prodigués à Claude pendant les années où il y a vécu.En raison de la pandémie, il n'y aura pas d'exposition.