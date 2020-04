LABBÉ, Edouard



Un homme bon, généreux, affectueux et aimable. Il nous a quittés paisiblement à Longueuil le 18 avril 2020, à l'âge de 90 ans des suites d'une longue maladie.Édouard laisse dans le deuil son épouse Annie Element, ses enfants: François Mario (Angèle Dubeau), Linda (Jean-Guy Plante), Pierre (Diane Bruneau), ses petits-enfants Benoit et Marie, ses arrière-petits-enfants Antoine et Manuel, son frère Paul (Gilberte), ainsi que plusieurs autres parents et amis.Né dans une famille de dix enfants à Gaspé, Édouard était apprécié de tous. Bout en train, il aimait la vie qu'il nous a appris à vivre pleinement. Un homme d'une grande créativité, remarquable peintre, il ne cessait d'inventer, de patenter, de trouver de nouveaux chemins, tous plus poétiques les uns que les autres. Mais par-dessus tout : Edouard était un homme bon !La famille tient à remercier chaleureusement le personnel du Centre d’hébergement du Chevalier-De Lévis à Longueuil pour les bons soins et qui a été remarquable en tous points en ces temps difficiles.Votre témoignage de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation des centres d’hébergement Vieux-Longueuil.En raison de la pandémie actuelle, une cérémonie commémorative aura lieu à une date ultérieure afin de faire un adieu collectif à ce grand homme.La direction funéraire a été confiée :