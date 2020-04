GAUDREAU, Roland



Décédé le 18 avril 2020 au CHSLD Laurendeau de Montréal à l'âge de 83 ans, Monsieur Gaudreau fut le Fondateur et directeur général de 1967 à 1997 du Cégep de Sorel-Tracy. Il était le fils de feu Jeannette Robitaille et de feu Alfred Gaudreau.Il laisse dans le deuil sa belle-soeur Thérèse Leroux, épouse de feu Guy Gaudreau, son frère, ses neveux et nièces: Ginette (Réal Guimont), Normand (Suzie Pedneault), Jonathan et Karène, ainsi que plusieurs parents, proches collaborateurs et de précieux amis.Nous remercions les gens qui nous ont adressé leurs sincères condoléances ainsi que les amis et le personnel soignant qui se sont occupés de lui avec dévouement.Les circonstances actuelles nous obligent à reporter les funérailles à une date ultérieure.