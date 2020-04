À la défense de François Legault

On casse de plus en plus de sucre sur le dos de François Legault.

Je comprends que nous sommes tannés, frustrés, que notre mèche s’est raccourcie.

Je comprends qu’il est douloureux de voir tous ces vieux mourir si misérablement.

Je comprends qu’on veut voir du progrès, et que telle ou telle décision est discutable.

Recadrons cependant les affaires.

Faits

Legault est au pouvoir depuis... 19 mois.

Nous savions depuis des années que le personnel dans les CHSLD était insuffisant.

Nous avions été prévenus depuis des années qu’un virus terrible s’en venait.

Qui a été aux commandes du réseau de la santé pendant de longues, longues, longues années ?

Le trio Charest-Couillard-Barrette.

Voilà la vérité crue, nette, massive, irréfutable, granitique.

En passant, deux d’entre eux étaient des médecins spécialistes.

Il y a 9500 absents dans le réseau de la santé : 4000 sont infectés, et 5500 ne peuvent pas ou ne veulent pas travailler, dont certains par peur.

La faute de Legault ?

Il y a, au Québec, 10 349 médecins spécialistes. Legault lance un appel suppliant à ceux qui se retrouvent soudainement avec du temps libre.

Il en vient... 350.

La faute de Legault ?

Que voulez-vous que Legault fasse ? Qu’il leur mette un revolver sur la tempe pour les forcer à travailler?

Qui est responsable de cette bureaucratie délirante où les messages se perdent ?

Legault ? Sérieusement...

Qui s’est obstiné à garder les frontières ouvertes, envers et contre tous, pendant des jours et des jours ? Justin.

Qui a longtemps refusé l’imposition de la quarantaine aux gens revenus de voyage ? Justin.

Qui garde maintenant ses mains bien propres, reste chez lui, sort prendre l’air tous les matins, et « garroche » des milliards de manière totalement improvisée ? Justin.

Qui s’arrange, comme par hasard, pour que cette aide prenne la forme d’un chèque personnalisé, envoyé par-dessus la tête des gouvernements provinciaux, sans aucune coordination avec eux ? Justin.

Qui a, pendant des années, lutté, pouce par pouce, pour freiner l’augmentation des transferts financiers pour la santé aux provinces ? Ottawa.

Pire, ce virus, on ne sait pas trop comment il se propage, comment il peut muter, et on ne dispose pas d’un vaccin.

Mettez tout ça ensemble et, si on passe par-dessus nos frustrations personnelles, expliquez-moi exactement, précisément ce que l’on peut reprocher de crucial à Legault.

Regardez Trump. Il suggère des injections de désinfectant !

Le gars évoque des « rayons ultraviolets », des « lumières très puissantes » envoyées sur le corps !

Des scientifiques supplient les médias de ne plus diffuser ses points de presse, devenus des dangers publics tant il propage des idées délirantes.

Appui

Je ne dis pas que Legault est parfait.

Je ne dis pas qu’il ne commet pas d’erreurs, comme le tataouinage sur la rentrée des classes ou le port des masques.

Je dis qu’il reste notre meilleure option.

En fait, il est... notre seule option.