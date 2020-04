À vos masques!: masques artisanaux décortiqués

Tous les masques artisanaux ne sont pas égaux, et on en sait bien peu sur les tissus qui assurent une meilleure retenue des microparticules qui pourraient porter le virus et menacer de vous infecter. Toutefois, il y a déjà certains consensus, selon des experts consultés par Le Journal.

Au banc d’essai

Des chercheurs de l’Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail testent actuellement une panoplie de matériaux pour déterminer ceux qui ont une plus grande capacité de rétention et une bonne résistance à la pulvérisation.

« On sait à l’heure actuelle que tout ce qui est coton ne va pas super bien, qu’on a tendance à avoir de meilleurs résultats avec des matériaux non tissés », indique la chercheuse Geneviève Marchand. Ceci étant dit, la santé publique recommande d’utiliser le coton dans les conseils transmis au Journal.

Il est amusant d’apprendre que les filtres à balayeuse à haute efficacité ont des résultats prometteurs. Les filtres à café seront également testés prochainement.

L’Institut souhaite pouvoir émettre un avis contenant certaines lignes directrices la semaine prochaine, opinion qui pourra ensuite évoluer à mesure que les résultats seront connus.

Par ailleurs, une entreprise de Terrebonne, Automatex, a conçu une machine pouvant fabriquer 50 masques de tissus à la minute, qui iront aux États-Unis et en France.

Comment le mettre

Il faut d’abord se laver les mains avant d’installer son masque et avoir le visage sec.

On place ensuite le couvre-visage propre d’une main tandis qu’on le fixe avec l’autre. Il faut ensuite s’assurer qu’il épouse bien le dessus du nez et le menton, puis ne plus y toucher.

La santé publique note également qu’il est important de ne pas le garder accroché à son cou, et de le retirer en ne touchant qu’aux élastiques ou aux ficelles.

Il faut ensuite le ranger dans un sac propre en attendant de le nettoyer pour l’utiliser à nouveau.

Quand le porter

Essentiellement, le masque artisanal doit d’abord être porté dans les endroits clos et publics, comme les épiceries, les pharmacies, les ascenseurs et dans le transport en commun.

Il doit être assez confortable pour couvrir adéquatement votre nez et votre bouche pendant le temps nécessaire, et avoir une structure assez solide pour ne pas entrer dans votre bouche et votre nez quand vous inspirez.

Combien de temps le porter

Tant les experts consultés par Le Journal que la santé publique recommandent de ne pas porter de masque pendant des heures. Ils seront plus efficaces sur de courtes périodes, et devront être enlevés s’ils sont humides, car une fois les tissus saturés, des gouttelettes pourront s’en échapper et ils ne sont plus utiles.

En ce qui a trait à l’entretien, les masques en tissus doivent être lavés après chaque utilisation.

« Le virus, on le tue avec du savon. On n’a pas besoin d’utiliser de l’eau de javel », précise l’épidémiologiste Nima Machouf.