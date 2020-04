À vos masques!: prudence avec les modèles achetés en ligne

Des spécialistes et le ministère de la Santé lancent un appel à la prudence sur l’achat de masques en ligne ou sur des sites de petites annonces.

Les offres de couvre-visage à vendre pullulent sur le web depuis le début de la crise, mais le virage du gouvernement sur le port du masque risque de les faire exploser. Et celles-ci ne sont pas toujours fiables, prévient le ministère.

« Il y a actuellement en circulation beaucoup de faux masques de protection », insiste Robert Maranda, porte-parole du ministère de la Santé qui invite à la prudence dans les achats en ligne.

Ces produits qui prétendent respecter les normes peuvent donc être des contrefaçons ou des imitations, malgré le fait qu’on en trouve vendus à grands prix.

Ne gaspillez pas votre argent

Dre Caroline Quach

Microbiologiste-infectiologue et épidémiologiste

« Il y a des compagnies chinoises qui envoient des N95 et quand on les teste ici, ce n’en sont pas. Même si c’est écrit certifié, c’est très difficile de savoir si la certification est remplie ou pas », précise la Dre Caroline Quach, microbiologiste-infectiologue et épidémiologiste.

« Il faut surtout s’assurer de l’authenticité du masque en regard de sa fabrication », renchérit M. Maranda.

Mais la Dre Quach va encore plus loin. Pour elle, il ne sert strictement à rien de dépenser pour un masque certifié vendu en ligne ou sur Kijiji pour l’utilisation que le grand public en fera.

« Moi, honnêtement, je ne dépenserais pas mon argent pour essayer d’avoir un de ces N95, je me ferais un masque en tissu, en coton, tout simplement », affirme la spécialiste, responsable de l’unité de prévention et de contrôle des infections du CHU Sainte-Justine.

Le tissu suffisant

Elle rappelle que le masque en tissu convient parfaitement à l’utilisation de monsieur et madame Tout-le-Monde puisqu’il sert plus à protéger les autres que soi-même.

« C’est pour arrêter les gouttelettes qui sortent de notre bouche. Porter un N95 serait contre-productif parce qu’il ne filtre pas à la sortie, il protège seulement le porteur de microgouttelettes qui seraient dans l’air. De chercher un N95 ne vaut donc pas la peine », prévient la Dre Quach.

Elle déplore finalement que des « gens profitent de la panique et de la peur de tous ».