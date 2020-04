JOLY, Maurice



La famille Joly a le regret de vous faire part du décès de Maurice Joly, époux de feu Thérèse Gauthier, survenu le 15 avril 2020.Il laisse dans le deuil ses enfants Gyslaine (Rolland), Marie-Andrée, Sylvain (Élisabeth) et Elisabeth (Martin), ses petits-enfants Stéphanie, Guillaume, Thomas, Valérie et ses arrière-petits-enfants Félix, Ève, Simon, Marilou, Maxime, Océanne et Audrey.L'inhumation aura lieu prochainement, selon les directives sanitaires en cours. Une cérémonie pour lui rendre hommage se tiendra à une date ultérieure.Des dons aux différents organismes impliqués dans la pandémie actuelle seraient appréciés.