PROVOST PILON, Claire



Sainte-Dorothée - Claire s'est envolée, foudroyée par la Covid-19, à l'âge de 97 ans.Elle laisse dans le deuil ses frères et ses soeurs, Pierre, Mariette (Yves Rajotte), Gisèle et Marcel (Sabine Chentrier); ses sept enfants, Lise, Gilles (Beverly Parks), Laurent (Johanne Fontaine), Chantal (Luc Lespérance), Robert (Jocelyne Bélanger), André (Karolina Dankova) et Julianne; ses petits-enfants et leur conjoint, Simon-Émile, Isaac, Jason, Joshua, Calïa, Léonie, Marjorie, Lauréanne, Arnaud, Carl, William, Daniel, Ester, Sabrina; ainsi que de nombreux neveux et nièces.Claire aura marqué plusieurs générations d'enfants en tant qu'enseignante. Intelligente, créative et généreuse, elle était aimée de tous. Le monde est certainement meilleur parce qu'elle y est passée. et maintenant, elle s'en va rejoindre son Gérard.La mise en terre aura lieu en toute intimité au cimetière Sainte-Madeleine de Rigaud. Une cérémonie commémorative se tiendra lorsque la Direction de la Santé publique le permettra.