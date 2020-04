PROVOST PRESSEAU, Lise



À Verdun, le 16 avril 2020, à l'âge de 78 ans, est décédée Madame Lise Provost, épouse de feu Monsieur Jean-Maurice Presseau.Elle laisse dans le deuil ses enfants Sylvain (France), Manon et Anny (Michel); ses petits-enfants Guillaume (Sasha), Hugo (Jessica) et Jérémy (Mignonne); ses arrière-petits-enfants Noah, Coralie, William-James, Maëva et Rosalie ainsi que plusieurs parents et amis.La famille tient à remercier le personnel du Centre d'hébergement Réal Morel pour l'attention portée et les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, un don à la Société canadienne du cancer serait apprécié en sa mémoire.Compte tenu de la situation actuelle, la famille se réunira en privé.