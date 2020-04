GIBEAULT, Robert



De Ormstown, le 21 avril 2020, à l'âge de 89 ans, est décédé Robert Gibeault, époux de feu Denise Schinck.Il laisse dans le deuil sa fille Guylaine (Jean-Pierre Robidoux) et son fils Daniel (Debbie Kerr), ses petits-enfants Marc (Karine Racine) et Corey, ainsi que ses arrière-petits-enfants Emrik et Tim.En raison de la situation actuelle, une cérémonie se déroulera à une date ultérieure.À sa mémoire, un don aux Dames Auxiliaires de l'Hôpital Barrie Memorial, 28 rue Gale, Ormstown, QC, J0S 1K0, serait apprécié.RÉSIDENCE FUNÉRAIRE McGERRIGLE INC.ORMSTOWNwww.mcgerrigle.com