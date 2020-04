Bill Guerin plus tranquille que Marc Bergevin?

Plutôt farceur de nature, le directeur général du Wild du Minnesota Bill Guerin serait étrangement tranquille dans les réunions avec ses homologues depuis qu’il a été nommé à son poste en août dernier.

«Lors des premières réunions, je n’ai pas dit un mot», a indiqué Guerin, vendredi soir, blaguant sur le sujet avec le Québécois Julien BriseBois, directeur général du Lightning de Tampa Bay, lors d’une conférence téléphonique organisée par la Ligue nationale de hockey.

Pourtant, lors des différentes rencontres entre les directeurs généraux, Guerin est souvent assis aux côtés de Marc Bergevin, le DG du Canadien de Montréal, un autre ancien joueur reconnu pour son humour. On place effectivement les directeurs généraux par ordre alphabétique des villes qu’ils représentent, Minnesota et Montréal, dans le cas présent.

«Je fais un très bon travail pour ne pas laisser sortir de ma bouche tout ce que je pourrais dire», a ajouté Guerin, tel que cité sur le site web de la LNH.

Un impact crucial

Sur une note plus sérieuse, le directeur général du Wild a indiqué qu’il était important pour lui d’écouter et d’apprendre, au cours de la dernière année, de ceux qui ont plus d’expérience que lui.

«Avant d’obtenir un emploi comme directeur général, vous lisez sur certaines choses, comme les petits changements de règles ici et là et vous pensez que ce n’est pas grand-chose, a déclaré Guerin. Mais non, c’est une grosse affaire, et le plus petit changement de règlement peut avoir un impact énorme parce que nous sommes dans la LNH, nous sommes la meilleure ligue au monde, et si nous faisons un changement de règle, cela va avoir un impact sur chaque ligue en dessous de nous. Et pour moi, ç’a été une véritable révélation.»

Voilà en partie pourquoi Guerin a fait preuve d’une surprenante sagesse au cours de la dernière année. Tôt ou tard, il risque toutefois de blaguer davantage avec Bergevin.