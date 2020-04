BOIVIN, Roland



À St-Charles-Borromée, le 17 avril 2020, à l'âge de 85 ans, est décédé monsieur Roland Boivin, époux de feu Suzanne Grenier, de St-Thomas.Il laisse dans le deuil ses enfants: Yves Boivin (Claire Clouâtre) et Sylvie Boivin, ses petits-enfants: Marie-Claire, Mae et Julien, ses arrière-petits-enfants: Diama, Jayson, Daphnée et Marilou, ses frères, soeurs, son beau-frère et ses belles-soeurs: Robert Boivin (Pierrette Moisan), Raymond Boivin, Cécile Boivin-Champagne, Diane Boivin (Jean Champagne), Marie Lajoie-Grenier, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis.Dans les circonstances de pandémie COVID-19 actuelles et dans le but d'éviter les rassemblements, nous ne pouvons évaluer le nombre de personnes présentes aux funérailles. La famille de monsieur Boivin a pris la décision de reporter les rituels à une date ultérieure.Veuillez suivre notre site web régulièrement pour les développements de la situation.