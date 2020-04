CHARLAND, Mariette



Le 18 avril 2020, Mariette Charland, épouse de feu Gérald Panneton, laisse dans le deuil ses filles Christiane (Roger), Ginette (Lionel), Jocelyne (Serge) et Monique (Anthony), ses petits-enfants et arrière-petits-enfants.La famille tient à remercier le personnel des soins du CHSLD Résidence du Bonheur pour leurs soins et leurs attentions.