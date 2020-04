GENEST, Soeur Françoise p.f.s.f.



1930 - 2020Congrégation des Petites Filles de Saint-FrançoisAu Pavillon Saint-Joseph, le 21 avril 2020, est décédée Soeur Françoise Genest, fille de feu Louis-Philippe Genest et de feu Louise-Adélia Binette. Elle était âgée de 89 ans et 5 mois, dont 69 ans de profession religieuse.Elle laisse dans le deuil, sa famille religieuse et ses amies.À cause de la pandémie, les funérailles seront célébrées à une date ultérieure.L'inhumation aura lieu au Repos Saint-François d'Assise.