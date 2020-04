MULLINS, Marcelle



(née Cournoyer)C'est avec grande tristesse que nous annonçons le décès de notre mère le 20 avril à l'hôpital Lakeshore, à l'âge de 79 ans.Née à Montréal, elle fut l'épouse de feu Patrick (Pat) Mullins pendant 51 ans. Elle rejoint ses parents adoptifs Roméo Cournoyer et Fleur de Mai Blondin. Elle avait récemment découvert l'identité de sa mère biologique feu Cécile Cormier. En son honneur, nous continuons la recherche de l'identité de son père biologique.Mère dévouée de Nathalie (Peter Villemaire) et Sandra (Donna Smith), mamie bien-aimée d'Erika et Alexa ainsi que tante de plusieurs neveux et nièces.La famille tient à remercier le personnel du Vivalis où elle vivait depuis les 3 derniers mois et le personnel du Château Pierrefonds où elle avait vécu antérieurement, pour leur bons soins et leur dévouement envers notre mère.Une cérémonie commémorative aura lieu à une date ultérieure.