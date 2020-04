Qui est le vrai coupable ? L’autre qui se faisait des sandwiches aux chauves-souris ? La Chine qui a traînaillé avant de dire au monde entier la vraie nature de ce foutu virus ? Ou est-ce à cause de la guerre froide entre Pékin et Washington ? Mille questions, pas de réponse.

Allez savoir dans cette ère où les fake news polluent la planète. Comment se fait-il qu’un micro-organisme aussi effrayant apparaisse et nous couche au plancher comme des mouches en 2020 alors que nous sommes allés sur la Lune, que nous avons des bagnoles sans conducteur et qu’on peut greffer tout ce que vous voulez ? On plante des cheveux, on change des hanches, on opère au laser et on livre de la pizza avec des drones, mais tous les laboratoires de la planète ne viennent pas à bout de ce virus sorti de nulle part.

Même les dirigeants du monde ont l’air bizarres. On aimait bien Papa Legault--- et Horacio chez nous, mais les chiffres les font passer du meilleur au pire. Trudeau ne semble carrément pas dans le coup. Trump est rendu pire que jamais. Pas un mot venant de la Chine. Kim Jong-un est malade. Même les Français ne parlent plus.

Et, dans tout ça, une découverte à vous arracher le cœur. Dans nos propres CHSLD, on vient de réaliser que nos vieux étaient plus maltraités que des animaux. Certains sont morts de faim, de crasse et finalement de la COVID-19. Pas dans un pays du tiers-monde. Chez nous, au coin de la rue et peut-être là où vous ou moi serons obligés d’aller finir nos jours. Avez-vous peur ? Un ti-peu, oui.

À deux mètres les uns des autres, pas capables de sortir, sans travail... il y a du pain sur la planche, les amis.

LE PAQUET

Pas facile de suivre la COVID-19 quand t’as pas vu la 18.

La nouvelle chanson préférée de Donald Trump : Hertel California.

Être vieux, c’est être jeune depuis plus longtemps que les autres.

Des cambrioleurs demandent une subvention en attendant que les choses se replacent.

Je commence à avoir fait le tour. Ce soir, on se tape Symphorien, saison 3.

De ce temps-là, le PQ ne serait même pas capable de pogner une contravention pour rassemblement.

Excellent pour la décontamination, le jus de pomme de douche.

EN PASSANT