CHSLD : les familles lancent un cri du coeur à François Legault

On sait que la situation de la COVID-19 est extrêmement difficile dans tous les Centre d’hébergement de soins longue durée (CHSLD), principalement de la grande région de Montréal.

TVA Nouvelles est allée à la rencontre de familles qui sonnent l'alarme en raison d’abord du manque d'équipement de protection - masques, des gants, des blouses – et aussi des habitudes de travail de certains préposés qui assistent aux soins des aînés, soit les personnes les plus vulnérables dans la crise du nouveau coronavirus.

Ces familles lancent un cri du coeur à François Legault: elles se disent prêtes à entrer dans les CHSLD comme aidants naturels, à aider leur père, leur mère - et espèrent tous que le message va être entendu.

Au CHSLD Laurendeau de Montréal, la mère de Chantal Downing est au troisième étage.

« Présentement, je crois que l'aile, elle est tout infectée, sauf ma mère », a estimé Mme Downing en entrevue sur les ondes de LCN, samedi. Elle a mis une caméra dans sa chambre.

Monic Dessalliers a fait la même chose dans celle de sa soeur. « Elle a passé 24 heures sur le dos, toute la nuit, toute la journée, sans être bougée. »

Ces femmes déplorent que plusieurs règles de sécurité ne sont pas respectées.

« J'ai porté plainte. Il y avait une préposée qui baissait son masque pour s'adresser à ma mère. Quand quelqu'un prend ça à la légère, c'est inacceptable », dit Mme Downing.

Le CHSLD Laurendeau dit faire son possible

Dans ce qui a été filmé, une autre n'a pas mis ses gants pour faire ses soins. Aussi, une préposée a enfilé sa jaquette de protection dans la chambre alors qu'elle aurait dû le faire avant d'entrer.

« J'en fais moi-même, des rappels. Encore ce matin, quelqu'un qui portait le masque en dessous du nez... On a quelqu'un en prévention et contrôle des infections qui fait des tournées », note Chantal Lavallée, coordonnatrice responsable du CHSLD Laurendeau.

Dimanche, des infirmières en prévention des infections du CHU Sainte-Justine viendront prêter main-forte. Il manque au moins 70 travailleurs sur plus de 300.

« On n'a pas le choix, on fait des appels aux agences, on essaie de recruter. Parfois, on garde du monde un peu plus longtemps sur leur quart pour essayer d'avoir le plus de monde possible », dit Mme Lavallée.

On sait que le premier ministre Legault cherche des bras pour venir prendre soin des personnes âgées. Ces aidants naturels sont prêts à servir le plus rapidement possible.

« Ils font entrer des étrangers pour aider, des bénévoles et tout. Mais nous, on dirait qu’on ne compte pas... On est des membres de la famille, mais comment se fait-il qu'ils n’ont pas pensé à nous en premier? » se demande Mme Downing.

« On va avoir des bonnes nouvelles la semaine prochaine, assure Mme Lavallée. On est vraiment en train de terminer le plan pour permettre l'ouverture aux proches aidants. »

Un bilan sur le point d'empirer

Au total, 169 des 300 résidents ont été touchés jusqu'à maintenant au CHSLD Laurendeau. On enregistre seulement deux nouveaux cas en 24 heures. Cinq personnes seraient guéries.

Dès le début de la pandémie, une zone chaude a été improvisée au premier étage pour recevoir 13 résidents infectés, mais ce n'est plus suffisant.

Selon la direction, il y aurait eu 58 décès. Le syndicat dit qu'il y en a plus.

« On vient de nous rapporter qu'on serait rendu à 79 décès », dénote Alexandre Paquet, président par intérim de la CSN pour la CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal,

Tout le monde essaie de sauver les aînés, mais selon lui, ce ne sont pas les primes versées par Québec qui vont améliorer la situation.

« Ça donne 25 piasses par paie pour aller directement dans la COVID-19. C'est ridicule, c'est rire de nos travailleurs. »

D'après l'information d'un reportage de Harold Gagné pour TVA Nouvelles