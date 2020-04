CIBC: des prêts à terme aux entreprises pour gérer leur fonds de roulement

TORONTO - La Banque canadienne impériale de commerce (CIBC) lance un nouveau programme de prêts conjoints en collaboration avec la Banque de développement du Canada (BDC).

Ce programme qui sera disponible à partir du 27 avril vise à offrir aux entreprises admissibles touchées par la COVID-19 des prêts pouvant atteindre 6,25 millions $ en allègement du fonds de roulement.

«Le nouveau programme de la BDC est offert sous forme de prêts à terme pour financer les besoins en fonds de roulement des entreprises afin de couvrir leurs coûts d'exploitation comme les salaires et les baux», a indiqué vendredi CIBC par voie de communiqué.

«Le programme de prêts conjoints de la BDC est un nouvel outil utile dans la gamme de solutions que nous avons mises à la disposition des entreprises canadiennes pour les aider à gérer leurs activités efficacement et avec une plus grande souplesse», a affirmé Jon Hountalas, premier vice-président à la direction et chef de groupe à CIBC.

«La pandémie de COVID-19 continue de nuire aux flux de trésorerie des entreprises et à leur capacité à servir leurs clients», a-t-il déploré.

La Banque de développement du Canada versera 80 % du montant financé, et le reste sera à la charge de l'institution financière participante concernée.

Les montants des prêts seront évalués selon les revenus d'entreprise, a précisé CICB.

Dans la même optique, la Banque royale du Canada (RBC) a annoncé vendredi qu’elle offrait aux entreprises clientes le programme de prêts conjoints de la BDC pour améliorer leurs liquidités.