Comme dans un film de James Bond

Lorsque je suis en reportage, dormir à l’hôtel est un passage obligé. Avec les années, il n’y a rien de très excitant derrière ce geste routinier. Avoir une chambre qui n’est pas trop bruyante et un lit confortable sont les enjeux principaux. Il est 23 h 30, mon avion se pose sur la piste de l’aéroport de la ville de Mexico. Je n’ai aucun plan pour mon escale d’une durée de quinze heures. Je laisse mes bagages en consi-gne et aussitôt, je saute à bord d’un Uber en direction du Vieux Mexico. Pendant le trajet, je consulte quelques applications pour les offres d’hébergement de dernière minute. La réservation est faite en moins de deux. Le Gran Hôtel Ciudad Mexico m’attend. Alors que je franchis la porte d’entrée, j’ai les yeux ronds comme des billes. Par pur hasard, je viens d’entrer dans un des lieux de tournage iconique des films de la série James Bond ! Cet hôtel se caractérise par sa verrière Tiffany importée de France en 1908. Un plaisir pour les yeux et l’appareil photo !

Appareil : Canon EOS RP

Objectif : EF17-40mm f/4L USM

Exposition : 1/100s à f/4

ISO : 1250