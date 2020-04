COVID-19: Dominique Brown est révolté par le message d’un entrepreneur

«Voyons, tabarnak!»

Le propriétaire de Chocolats favoris n’y a pas été de main morte envers un autre entrepreneur dont il a préféré taire le nom dans une publication sur Facebook.

C’est un message invitant les gens à «s’ouvrir les yeux» et demandant «au gouvernement d’accorder moins d’attention aux CHSLD et de plutôt se préoccuper des entrepreneurs de petites entreprises» qui a offusqué Dominique Brown.

«Cher entrepreneur, l’avenir, ce n’est rien d’autre que la suite de tout ce que des gens bien avant toi ont bâti. Si t’as pu t’ouvrir un commerce, si on a les moyens comme société de déployer le filet social que nos gouvernements ont déployés, c’est parce que des gens, ces gens maintenant dans les CHSLD, l’ont voté, l’ont payé avec leurs impôts pendant des années. Ouvre un livre d’histoire et tu vas voir qu’ils sont passés à travers toutes sortes d’épreuves pour bâtir le Québec d’aujourd’hui. Crois-moi, ils sont ton avenir et méritent bien davantage», a-t-il écrit.

Le dragon invite également l’individu en question à se questionner sur ses valeurs.

«Tu as une famille, des enfants. Si t’es vraiment un entrepreneur, tu trouveras bien une façon de rebondir dans la nouvelle réalité économique. Les gens dont on parle ont déjà pour plusieurs perdu leur dignité et se battent pour la vie qui leur reste. Ça, c’est tout perdre. Tu trouves ça difficile ce que tu vis et à quel point tu dois travailler fort? Va donc travailler dans un CHSLD une semaine. Pauvre p’ti», a-t-il affirmé.

M. Brown a annoncé du même coup l’entente commerciale qu’il avait avec l’entrepreneur visé.

«Tu étais sur la liste des entreprises avec qui je travaille depuis des années et j’allais te placer une commande cette semaine. Ne retiens pas ton souffle, cette commande n’arrivera plus jamais», peut-on lire.

À travers sa frustration, il ajoute toutefois compatir avec «les entrepreneurs qui l’ont difficile actuellement».

«Aujourd’hui, je vais aller jouer dehors. Ça me coûtera rien. Mais c’est quand même énormément plus que les gens en CHSLD alors je vais l’apprécier en simonac», a conclu l’homme d’affaires.