COVID-19: Un masque artisanal aux couleurs de Baseball Québec

Les concepteurs de masques artisanaux affichent leur originalité depuis le début de la pandémie. Baseball Québec (BQ) joint la parade alors que la fédération vend désormais des masques en tissu à ses couleurs sur son site Internet.

Fabriqué par l’entrepôt du baseball de Repentigny via la compagnie qu’elle détient qui conçoit des uniformes, ce couvre-visage est un petit clin d’œil aux amateurs du sport avec ses deux coutures rouges imitant celles d’une balle et le logo de BQ au centre. Ce masque en polyester vient avec une bande élastique qui se place derrière la tête. Il est lavable et réutilisable.

Depuis vendredi, le gouvernement du Québec recommande le port du masque non chirurgical dans les lieux publics où la distanciation sociale de deux mètres n’est pas possible. BQ a d’ailleurs rappelé à ses membres que le masque était une mesure de protection supplémentaire et qu’il était important de continuer à appliquer les mesures d’hygiène de la santé publique.

«Il y a des dames qui nous envoyaient des masques qu’elles faisaient à la maison. Ça a parti de là. Dans nos réflexions avec les mesures d’hygiène si on joue au baseball, les masques feront partie des options qu’on devra analyser.

«Ce n’est pas pour faire de l’argent, c’est simplement pour que les gens puissent en avoir. À date, la réception est positive et on a reçu plusieurs commandes depuis hier soir [vendredi]», a expliqué au Journal le directeur général de Baseball Québec, Maxime Lamarche.

Bien au fait que le couvre-visage a fait son apparition dans les quelque ligues sportives qui ont recommencé leurs activités sur la planète, notamment en Corée du Sud, Lamarche et son équipe continuent d’attendre la suite des choses. La fédération de baseball a élaboré des scénarios de saison débutant en juillet ou en août.

«On n’a pas eu la consigne qu’il faudrait que nos enfants portent un masque, mais on se prépare à l’avance. Les enfants, les coachs ou les arbitres devront-ils en porter? Il est trop tôt pour le dire», a spécifié le directeur général.

Il est possible de se procurer le masque aux couleurs de Baseball Québec au coût de 14,99 $ ici.