PIPERNO, Michel



Le 19 avril 2020, à l’âge de 98 ans, est décédé M. Michel Piperno.Outre sa conjointe Mary Gattuso, il laisse dans le deuil ses fils Salvatore (Ginette) et Richard, ses soeurs Noëlla, Yolande (Luigi) et Carmen, sa belle-soeur Lina, ainsi que ses nombreux nièces, neveux, autres parents, belle-famille et amis.La famille tient à remercier le personnel du CHSLD Vigi Mont-Royal pour son soutien et les bons soins prodigués.En raison des circonstances actuelles, une cérémonie aura lieu à une date ultérieure.