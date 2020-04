LÉVIS, Roger



À Montréal, le 16 avril 2020, à l'âge de 95 ans, est décédé Monsieur Roger Lévis, époux de Madame Noëlla Tremblay.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants, feu Louise (Denis), feu Lucie, Alain (Sylvie) et Michel, ses petits-enfants, Mélanie, Amélie (Alexandre), Florence et Brisia-Lucia, ses arrière-petits-enfants, Alexis, Améliane et Élie-Rose, son beau-frère Marcel et ses soeurs ainsi que plusieurs parents et amis.Compte tenu des circonstances des funérailles auront lieu dans l'intimité.