TREMBLAY, Armande

née Émond



C'est avec beaucoup de tristesse que nous annonçons le décès de madame Armande Émond, épouse de monsieur Jean-Guy Tremblay.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Sylvain (Mélanie) et Guylaine (Denis); ses petits-enfants Jérémy (Kim), Olivier (Emy), Sabrina (Philippe) et Gabriel (Sara); sa soeur Lise (Yves) ainsi que plusieurs autres parents et amis.Des funérailles privées sur invitation se tiendront le samedi 2 mai 2020 à 11h, elle sera inhumée au cimetière Saint-Antoine-de-Padoue à Longueuil.Son époux monsieur Jean-Guy Tremblay, invitera les proches et amis à célébrer la vie d'Armande à une date ultérieure. Merci de votre compréhension.