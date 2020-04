VEZEAU, Lucille



C'est avec une grande tristesse que nous annonçons le décès de Mme Lucille Vezeau, survenu le 11 avril 2020 à Montréal.Elle était la mère bien-aimée de Pierre Gauthier (Michèle), Marc Gauthier (Chantal) et Diane Gauthier (Pierre). Elle laisse dans le deuil, outre ses enfants, ses dix petits-enfants, son arrière-petite-fille, ses deux soeurs et deux frères, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs amis.Une cérémonie aura lieu lorsque les rassemblements seront permis. Les informations liées à celle-ci seront communiquées aux parents et amis au moment opportun.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.