De prêteur à romancier

Envie d’un vrai bon thriller ? Si la réponse est oui, inutile de chercher plus loin !

Originaire de Christchurch, en Nouvelle-Zélande, Paul Cleave a longtemps été prêteur sur gages avant de se tourner vers l’écriture à plein temps. Ce qui explique peut-être la petite touche d’humour décalé qu’on retrouve dans la plupart de ses romans. On pourra d’ailleurs très vite en apprécier les subtilités grâce à ce septième thriller, dont l’intrigue se déroule cette fois aux États-Unis. Soit plus précisément à Acacia Pines, une ville où, il y a 12 ans, Noah Harper était agent de police. Était, parce qu’il n’a reculé devant rien pour retrouver Alyssa Stone, une gamine de sept ans portée disparue. Et quand on dit qu’il n’a reculé devant rien, on n’exagère vraiment pas : dès qu’il a été seul avec le principal suspect, il n’a pas hésité à le ligoter et à le tabasser à fond dans l’espoir de découvrir où était retenue la petite Alyssa. Ce qui a fini par porter fruit, puisqu’il a pu la retrouver saine et sauve quelques heures plus tard. Mais après pareil déchaînement de violence, Noah a tout perdu : son boulot, sa femme et sa ville natale, le shérif l’ayant sommé de ne plus jamais y remettre les pieds.

Dans l’œil du cyclone

Pourquoi raconter tout ça ? Parce qu’Alyssa a encore disparu. Même si elle a maintenant l’âge de faire à peu près tout ce qu’elle veut, son père mourant est persuadé qu’elle n’est pas partie de son propre chef. Il lui est sûrement arrivé quelque chose et pour en avoir le cœur net, il demandera à Noah de la retrouver. Une requête que ce dernier ne pourra refuser à cause de la promesse qu’il a jadis faite à Alyssa : si un méchant monsieur revenait la chercher, il serait là pour la sauver.

Ah, une dernière chose : les rebondissements se suivent sans se ressembler, ce thriller est particulièrement addictif.

D’autres thrillers signés Paul Cleave

Un employé modèle

C’est le tout premier roman du Néo-Zélandais Paul Cleave. Et surprise, il est excellent !

Ne fais confiance à personne

Paru en 2017, ce page turner met en scène Jerry Grey, un écrivain dont les très sanglantes histoires pourraient fort bien s’inspirer de la réalité...

La collection

À Christchurch (la ville natale de Paul Cleave !), il y a de plus en plus de disparations. À l’ex-flic Theodore Tate de découvrir pourquoi.