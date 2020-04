EMOND, Denis



Denis Emond a vécu pleinement jusqu'au bout avant de nous quitter paisiblement à Sherbrooke le 14 avril 2020, à l'âge de 67 ans.Fils de feu Roma Emond et de feu Marie-Marthe Boisvert, il laisse dans le deuil son épouse Thérèse Plamondon, ses enfants Jacynthe (Bruno) et Etienne (Émilie), ses soeurs et son frère: feu Diane, feu Lise (Jean), feu Robert, feu Pierrette et Micheline (Paul), ainsi que ses filleuls Martin et Liam et plusieurs autres neveux et nièces.Archéologue et professeur d'anthropologie, il a reçu le prix du ministre en 1987 pour sa création du jeu éducatif Les chasseurs-cueilleurs, ainsi que le prix de reconnaissance du Cégep de Sherbrooke en 1998. Il s'est impliqué durant plusieurs années dans les conseils d'administration de l'Association de la sclérose en plaques de l'Estrie (ASPE) et d'Handi Apte. Homme ingénieux et "patenteux", il s'est conçu, avec des objets de tous les jours, des appareils pour rester autonome et il aimait partager ses connaissances.Un immense merci au personnel du 8e étage du CHUS Fleurimont et à la formidable équipe des services à domicile du CLSC.En raison des circonstances actuelles, la cérémonie a été reportée.En guise de sympathie, des dons à l'Association de la sclérose en plaques de l'Estrie, 819-812-3300, 321 rue Marquette, Sherbrooke (QC) JIH 1M2, ou à l'organisme Handi Apte, 819-562-8877, 977 rue Galt Ouest, bureau 202, Sherbrooke (QC) JIH 1Z6, seraient grandement appréciés.DE L'ESTRIE