Les jeunes ont toujours le nez dans le frigo ou le garde-manger ? Leur faim semble insatiable et ils craquent pour des grignotines trop sucrées ? Qu’à cela ne tienne, voici des inspirations de desserts et collations qui allient plaisir et santé !

Carrés aux amandes et canneberges

Photo Adobe Stock

Portion : 8

Préparation : 15 minutes

Réfrigération : 2 heures

INGRÉDIENTS

½ tasse de dattes dénoyautées

¼ de tasse d’eau

½ tasse de flocons d’avoine

½ tasse de protéine végétale texturée

¼ de tasse d’amandes tranchées

¼ de tasse de canneberges séchées

2. c. à soupe de beurre de noix (amandes ou arachides)

Le zeste d’une orange

PRÉPARATION

Déposer les dattes et l’eau dans un petit plat allant au micro-ondes Chauffer au four à micro-ondes pendant 40 secondes. Retirer du micro-ondes. À l’aide d’une fourchette, écraser les dattes puis intégrer l’eau, jusqu’à l’obtention d’une purée homogène. Verser dans un grand bol. Dans ce bol, ajouter le reste des ingrédients. Bien mélanger. Déposer un papier parchemin sur une plaque de cuisson puis déposer la préparation. Étendre de manière uniforme afin de former un carré d’une épaisseur de +/- 2 cm. Réfrigérer au moins deux heures. Couper en 8 morceaux.

VALEURS NUTRITIVES (par portion)

Calories : 117

Lipides : 5 g

Glucides : 16 g

Fibres : 3 g

Protéines : 5 g

Plaque de yogourt glacé aux fruits

Photo Adobe Stock

Portion : 4

Préparation : 10 minutes

Surgélation : 2 heures

INGRÉDIENTS

1 tasse de yogourt grec à la vanille

2 kiwis coupés en fines tranches

20 g de mangue séchée ciselée

2 c. à soupe de noix de coco filamentée, non sucrée

PRÉPARATION

Sur une plaque de cuisson, déposer un papier parchemin. Y étendre le yogourt, puis déposer les morceaux de kiwi, de mangue ainsi que la noix de coco. Déposer au congélateur et surgeler pendant au moins 2 heures.

Utiliser n’importe quel fruit pour ajouter des variantes. Vous pouvez aussi mettre des noix et des pépites de chocolat.

VALEURS NUTRITIVES (par portion)

Calories : 164

Lipides : 2 g

Glucides : 22 g

Fibres : 2 g

Protéines : 14 g

Jello de smoothie fruité

Photo Adobe Stock

Portion : 4

Préparation : 10 minutes

Réfrigération : 2 heures

INGRÉDIENTS

¼ de tasse d’eau froide

1 sachet de gélatine

1 ½ tasse de yogourt grec nature

½ tasse de jus d’orange

1 tasse de fraises surgelées

½ banane bien mûre

2 c. à soupe de graines de lin moulues

1 c. à soupe de sirop d’érable

PRÉPARATION

Déposer l’eau dans un plat allant au micro-ondes. Chauffer pendant 60 secondes. Retirer du four à micro-ondes puis ajouter le sachet de gélatine. Bien mélanger et déposer au congélateur une dizaine de minutes pour refroidir la préparation. Dans un malaxeur, déposer le yogourt grec, le jus d’orange, les fraises, la banane, les graines de lin moulues et le sirop d’érable. Mélanger jusqu’à l’obtention d’une préparation homogène. Ajouter la préparation de gélatine au smoothie et bien mélanger. Verser dans 4 petits contenants puis réfrigérer pour deux heures.

VALEURS NUTRITIVES (par portion)

Calories : 129

Lipides : 2 g

Glucides : 18 g

Fibres : 2 g

Protéines : 11 g

Pommes en folie

Photo Adobe Stock

Portion : 4

Préparation : 5 minutes

INGRÉDIENTS

4 pommes

1/4 de tasse de beurre d’arachide

1/3 de tasse de granola léger

PRÉPARATION

Retirer le noyau de la pomme en prenant soin de la garder entière. Couper la pomme dans le sens de la largeur, en formant des tranches d’un demi-centimètre. Tartiner les tranches de pommes avec le beurre d’amande puis répartir le granola par-dessus.

VALEURS NUTRITIVES (par portion)