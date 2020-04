Des œuvres confinées dans les musées

À Québec, l’exposition très attendue sur les œuvres du couple Frida Kahlo et Diego Rivera, qui a attiré plus de 50 000 personnes en un mois, devait être démantelée le 18 mai, pour ensuite être présentée en Oregon.

«Même si on voulait démonter [l’exposition], c’est impossible de le faire en respectant les mesures de distanciation, explique le directeur du Musée national des beaux-arts, Jean-Luc Murray. Les œuvres se manipulent souvent à plusieurs personnes. Il faut penser à des équipements de protection pour nos équipes.»

Et même si les œuvres pouvaient voyager d’une ville à l’autre, puisqu’elles sont considérées comme de la marchandise, elles ne peuvent pas, comme c’est toujours le cas, être accompagnées d’un convoyeur pour s’assurer que le transport s’effectue selon les normes, ajoute M. Murray.

S’il est impossible de décrocher les œuvres de Frida Kahlo, il s’agit presque d’une bonne nouvelle en soi, car le MNBAQ prolongera probablement l’exposition dès sa réouverture pour rattraper le temps perdu, avance le directeur.

Quelques membres du personnel sont autorisés à aller sur place pour s’assurer que les conditions optimales de conservation sont respectées, comme la température dans les salles et l’hydrométrie.

Même combat partout sur la planète

Le prolongement de certaines expositions entraînera le retard du montage des nouvelles. Dans le cas du MNBAQ, on attendait les œuvres du photographe William J. Turner, pour une exposition qui devait être inaugurée en juin.

Ce qui facilite les choses, c’est que tous les musées de la planète sont dans la même situation, mentionne Nathalie Bondil, directrice et conservatrice du Musée des beaux-arts de Montréal, où les momies égyptiennes continuent de reposer entre ses murs alors qu’elles devaient quitter les lieux le 29 mars pour le Royal Ontario Museum.

«Comme il y a eu une fermeture complète de tous les musées, il y a un décalage, comme un effet de domino qui se produit», affirme Mme Bondil.

Ainsi, Paris au temps du postimpressionnisme, qui allait être inaugurée le 28 mars, sera décalée de quelques semaines.

C’est le cas aussi du Musée de la civilisation à Québec, où la salle qui abrite l’exposition Venenum, un monde empoisonné devait accueillir en juin une grande exposition sur les effets spéciaux au cinéma.

Une réouverture prochaine?

Parlant de visiteurs, les musées pourraient faire partie des premiers lieux culturels à pouvoir rouvrir leurs portes, puisque visiter un musée peut se faire en respectant les règles de distanciation physique, soutiennent leurs dirigeants.

«On va devoir mettre en place un certain nombre de mesures pour limiter le nombre de personnes à la fois dans le musée, s’assurer qu’il y ait des mesures d’hygiène et de sécurité encore plus grandes que d’habitude», explique le directeur du Musée de la civilisation, Stéphan La Roche.

«On travaille tous ensemble pour imaginer des procédures de déconfinement. Il va falloir contrôler les foules, alors forcément, ça va diminuer drastiquement la source de nos revenus. Les fréquentations seront calculées à la baisse, de moitié moins», estime Nathalie Bondil.

Du positif

Si les musées s’attendent à devoir relever d’importants défis financiers à cause d’une diminution volontaire de l’achalandage, l’impact de la crise sera moins violent que pour les salles de spectacles, par exemple.

Les musées en tireront des retombées positives. La pandémie les aura forcés à mettre l’accent sur le numérique.

Au MBAM, les inscriptions à la plateforme ÉducArt ont bondi de 88 % depuis le début du confinement, affirme sa directrice. Au Musée de la civilisation, on a mis sur pied «Une heure au musée», une plateforme de contenu pour toute la famille. Au MNBAQ, on a mis à disposition l’audioguide de l’exposition Frida Kahlo, Diego Rivera et le modernisme mexicain.

«La fonction numérique, c’était déjà existant, mais c’est devenu notre principal vecteur de communication, soutient Stéphan La Roche. Et ça, ça va demeurer. C’est un des grands constats qu’on tire».