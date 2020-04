GRÉGOIRE, Pierre



À Laval, le 13 avril 2020, c'est avec une profonde tristesse que nous vous annonçons le décès de M. Pierre Grégoire à l'âge de 83 ans, emporté par la COVID-19, époux de feu Suzanne Grégoire (Richard).Il laisse dans le deuil ses enfants Céline (Richard), Mario (Dominique) et Sylvie, ses 6 petits enfants Eric et Nicholas, Julie et Jean-Sébastien, Simon et Catherine, ses soeurs Denise, Lucie et feu Thérèse, ses belles-soeurs et beaux-frères, neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis.Une cérémonie avec les membres de la famille, les proches et amis, sera organisée lorsque les circonstances post COVID-19 le permettront.La famille tient à remercier particulièrement le personnel et le médecin traitant du CHSLD La Pinière pour les bons soins prodigués et l'attention apportée.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Cité-de-la-Santé, faire sourire nos aînés !https://fondationcitedelasante.com/fr/faire-sourire-nos-aines/