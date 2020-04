LAFORTUNE, Claude



C'est avec tristesse que nous apprenons le décès le 19 avril 2020 à Longueuil, des suites de la COVID-19, de Claude Lafortune, né le 5 juillet 1936. Claude était connu notamment pour ses sculptures de papier sans égales, son amour sincère, authentique et profond de l'être humain dans toutes ses imperfections et ses contradictions.Il laisse dans le deuil sa femme Suzanne Côté, ses enfants François (Hélène Brodeur), Frédérique (Gérald Théorêt) et Nathalie, ainsi que ses petits-enfants Guillaume (Élizabeth), Dominique (Sarah), Raphaëlle (Thierry), Catherine (Roy), Nicolas, Margot, François, et son arrière-petite-fille Clara.En raison des circonstances particulières entourant la COVID-19, aucune cérémonie ne sera prévue avant la fin du confinement. La direction des funérailles a été confiée au complexe funéraire