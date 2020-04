Évitons de devenir les dindons de la farce

Que Québec et Ottawa aident financièrement nos entreprises en difficulté à passer à travers la présente crise économique, c’est justifiable en cette période de guerre contre la COVID-19. Mais il faut que les entreprises bénéficiaires utilisent les fonds publics à bon escient.

Mettons que nos gouvernements injectent des milliards de dollars dans les sociétés inscrites en Bourse qui sont durement frappées par la paralysie de leurs activités commerciales et industrielles.

Afin d’éviter de devenir des dindons de la farce, il faudrait imposer un lot de conditions restrictives aux sociétés bénéficiaires de « notre » générosité gouvernementale. Il ne faut pas perdre de vue que les fonds publics versés dans les coffres des compagnies proviennent des poches des contribuables.

10 conditions pour l’aide

1. La compagnie bénéficiaire de l’aide gouvernementale ne devrait aucunement utiliser les paradis fiscaux dans le cadre de ses activités commerciales, que ce soit directement par l’entremise de filiales localisées dans ces territoires à la fiscalité légère ou indirectement par l’entremise d’alliés commerciaux implantés dans lesdits paradis fiscaux. Ce n’est pas parce que la Caisse de dépôt et placement du Québec brasse elle-même des affaires avec des entreprises installées dans les paradis fiscaux que Québec et Ottawa devraient accepter d’aider les sociétés adeptes des paradis fiscaux.

2. Si l’aide gouvernementale prend la forme d’une subvention, il faudrait qu’en retour de celle-ci, la compagnie cède au gouvernement une participation à son capital-actions, c’est-à-dire un bloc d’actions proportionnel au montant injecté. Ainsi, lorsque la crise sera terminée et que la compagnie bénéficiaire se redressera en Bourse, nous, les contribuables, pourrons également bénéficier d’un « retour » sur notre investissement collectif. Si l’entreprise ne se redresse pas, tant pis pour nous, c’est l’enjeu du capital de risque.

3. Il faudrait que la haute direction de la compagnie réduise sensiblement sa rémunération durant une année, ou plus, si le retour à la normale de ses activités est reporté dans le temps. De combien ? De 25 à 50 %, selon l’envergure de la rémunération des dirigeants concernés !

4. Les sociétés victimes de la présente crise financière devraient suspendre les dividendes (s’il y a lieu) qu’elles versent à leurs actionnaires dès le moment où elles reçoivent l’aide financière de l’État. Il serait franchement mal venu de se servir de l’aide des gouvernements pour en verser une partie aux actionnaires de l’entreprise.

5. Toute société en Bourse qui reçoit de l’aide gouvernementale dans le cadre de la présente pandémie du coronavirus devrait suspendre son programme de rachat de ses propres actions en Bourse, et ce, durant toute la période allant jusqu’au retour à la normale des activités de l’entreprise et jusqu’au redressement de son bilan financier. Ce serait scandaleux de voir une compagnie utiliser l’argent des gouvernements pour racheter ses actions en Bourse dans le but de soutenir la valeur du titre.

6. Les compagnies bénéficiant des subventions salariales (jusqu’à 847 $ par semaine par employé) offertes par le gouvernement Trudeau devraient exiger de leurs dirigeants qu’ils plafonnent eux aussi leur rémunération à ce niveau durant les trois mois couverts par cette subvention gouvernementale. Le même plafond salarial pour tout le monde, sans exception, pour la durée de cette aide exceptionnelle à l’entreprise privée !

7. L’aide accordée en cette période de crise financière devrait être prioritairement utilisée comme support à la survie des activités canadiennes de l’entreprise. Bien entendu, je ne parle pas ici des programmes d’aide gouvernementale spécifique destinés aux entreprises canadiennes exportatrices et au développement de marchés à l’étranger.

8. Les entreprises doivent s’engager à produire une reddition de comptes sur les dépenses qui seront effectuées avec l’aide gouvernementale, ce qui simplifiera le travail de vérification financière que feront éventuellement les fonctionnaires chargés desdits programmes d’aide gouvernementale aux entreprises.

9. Les dirigeants de la société bénéficiaire s’engagent à rester imputables de l’utilisation des fonds publics obtenus pour une période minimale de cinq ans, et ce, même s’ils devaient quitter l’entreprise. Une telle mesure mettra une saine pression sur l’utilisation adéquate de l’aide gouvernementale.

10. Les avances de fonds publics (comme les prêts) devraient faire partie des créances prioritaires des sociétés bénéficiaires, c’est-à-dire être garantis par des actifs, de sorte à être remboursées avant toute autre dette lorsqu’une entreprise se trouve en défaut de paiement. Cela ne touche évidemment pas la portion des fonds publics qui sont investis dans le capital-actions d’une entreprise.

Oui ! à l’aide financière aux entreprises, mais sans se faire duper.