CARON, Jean-Pierre



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de M. Jean-Pierre Caron, fils de feu Roch Caron et de feu Simonne Caron (née Poissant), décédé le 13 avril 2020, à l'âge de 76 ans.Il laisse dans le deuil sa soeur Huguette Caron, sa nièce Julie Carpentier, ses cousins et cousines, ainsi que parents et amis.Une mention toute spéciale à Mme Marie-Pascale Lanctôt du CLSC Châteauguay et à Yvon Boulerice son ami d'enfance, pour leur présence et leur dévouement. Merci à tous ceux et celles qui l'ont assisté durant sa maladie.Un don à la Société canadienne du cancer serait apprécié.Une cérémonie sera célébrée ultérieurement.