GAGNON (Chamberot), Laurette



C'est avec grande tristesse que nous annonçons le décès de Laurette "Lolo" Gagnon, épouse de feu Léopold "Mousse" Chamberot, survenu à l'Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal (HSCM), le 17 avril 2020, à l'âge de 88 ans et 10 mois. C'est la COVID-19 qui l'a malheureusement emportée.Elle laisse dans le deuil ses soeurs Jeannette, Cécile, Claudette, Aline (René Gagnon) et Suzanne (Michel Laurendeau), ses neveux et nièces, cousins et cousines ainsi que voisins et amis.En raison des circonstances actuelles exceptionnelles, une cérémonie aura lieu à une date ultérieure qui sera publiée en temps et lieu.La famille désire remercier chaleureusement le personnel de HSCM pour leur dévouement et les excellents soins prodigués.En sa mémoire, des dons à la Victoire de l'Amour seraient appréciés.https://lavictoiredelamour.org/dons