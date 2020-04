Jeu-questionnaire: à vous de jouer

Patrik Sundstrom Un an auparavant, Patrik Sundstrom avait réussi un match de huit points dans l’uniforme des Devils du New Jersey.

Lors du même match, Mario Lemieux égalait le record pour le plus grand nombre de points dans un match éliminatoire avec huit. Avec qui partage-t-il cette marque ?

Mis à part Wayne Gretzky, qui a connu neuf matchs de cinq points ou plus en séries, lequel des joueurs suivants est le seul à avoir connu plus de trois parties avec cinq points ou plus dans une rencontre éliminatoire ?