Jeu-questionnaire: à vous de jouer

Question #4

Photo courtoisie, NHL

Nathan MacKinnon est devenu, le 26 avril 2014, le deuxième plus jeune joueur à marquer en prolongation lors des séries éliminatoires de la LNH à l’âge de 18 ans et 237 jours. Don Gallinger (photo) est le plus jeune à avoir réussi l’exploit en 1943 à l’âge de 17 ans et 339 jours. Pour qui jouait-il?