«La Cité de Feu» de Kate Mosse: La diaspora des huguenots

Considérée comme l’une des plus grandes auteures de romans historiques, la Britannique Kate Mosse s’est penchée sur les guerres de Religion et les tensions entre les catholiques et les protestants dans la France du XVIe siècle pour sa nouvelle série. La Cité de Feu, roman puissant, extrêmement riche, dépeint la destinée d’un couple qui se trouve plongé au cœur d’un grand complot.

En 1562, la tension monte, en France, entre les catholiques et les protestants. Le prince de Condé et le duc de Guise se livrent un combat sans merci. Les massacres se succèdent et des milliers de huguenots sont persécutés.

À Carcassonne, cité fortifiée du sud de la France, une jeune libraire catholique, Marguerite Joubert, rencontre un protestant converti dont la vie est en danger, Piet. Alors que les événements violents se multiplient dans cette région, le couple se lance dans une quête liée à une sainte relique. Ils devront explorer une ancienne forteresse, où un important secret repose depuis longtemps.

Longues recherches

Kate Mosse, passionnée par la recherche historique, a consacré énormément de temps à ce nouveau roman. «Pour chacun de mes livres, je passe plus de temps à faire de la recherche qu’à écrire, affirme-t-elle en entrevue.

«J’ai passé beaucoup de temps à Carcassonne, à Toulouse et à Puivert et dans cette région de la France, pas seulement dans les bibliothèques et les archives, mais aussi à marcher à travers ces paysages. J’ai passé beaucoup de temps dans ces cités anciennes.»

La quantité de détails tissés à travers la trame narrative démontre l’étendue de ses recherches : elle entraîne réellement ses lecteurs plusieurs siècles en arrière, et leur fait vivre une aventure palpitante.

«J’ai imaginé de quoi avaient l’air ces ruelles, au XVIe siècle. Par exemple, j’ai acheté une carte récente de Carcassonne, et je l’ai comparée à une carte datant de 1562. De cette façon, quand je marche, comme écrivain j’ai une bonne idée de ce que vivaient mes personnages, ce qu’ils pouvaient voir. Ces deux époques se superposent dans ma tête et c’est très important.»

Passé riche

Elle n’a pas choisi Carcassonne au hasard : c’est une ville historique au passé riche qu’elle connaît très bien. «J’y suis allée pour la première fois il y a 30 ans. Quand j’ai vu la cité médiévale pour la première fois, je suis tout simplement tombée en amour. À partir de là, c’est devenu un endroit spécial pour moi. J’y ai eu une petite maison, à l’ombre des murs de la forteresse. Et je me suis mise à lire tout ce que je pouvais trouver sur son histoire.

«C’est le genre d’endroit où les échos de l’histoire sont toujours présents : dans les croix en bordure du chemin, les tours, près de la rivière où les gens vivaient et travaillaient. C’est pour moi un lieu d’histoire vivante. Mon travail, c’est d’inventer une histoire pour faire revivre cette histoire. Mes personnages sont des acteurs, si l’on veut, placés au cœur de cette histoire. Je suis devenue romancière parce que je suis allée à Carcassonne.»

Histoires de femmes

Kate Mosse, dont les racines familiales remontent à l’époque de Guillaume le Conquérant, en 1066, note que l’histoire du nord de la France a une dynamique semblable à celle du sud de l’Angleterre, mais qu’il en va autrement dans le sud de la France.

«À Carcassonne, c’était différent : les femmes avaient une voix plus forte que celle des hommes. Elles avaient le droit de posséder des terres. Comme écrivaine, je trouve que l’histoire du sud-ouest de la France a beaucoup plus de potentiel parce que j’aime raconter les histoires oubliées des femmes.»

Kate Mosse vit dans le Sussex, au Royaume-Uni.

Elle a déjà exploité une auberge dans le sud de la France.

Labyrinthe, son roman précédent, a été vendu à plusieurs millions d’exemplaires.

Elle écrit présentement la suite de ce roman.

EXTRAIT

Photo courtoisie

«C’était la pire époque de l’année pour voyager. Le froid avait laissé place à une pluie sans fin, et le sol sous les sabots de son cheval était glissant, empoissé de boue. François, duc de Guise, porta son gant de cuir humide à la balafre toute fraîche sur sa joue et appuya dessus, pour essayer de faire disparaître la douleur.»