Après avoir obtenu un succès international avec Femmes de dictateur, Diane Ducret revient au thème du pouvoir et de la politique avec son nouveau roman, La Dictatrice. Elle a imaginé la fin de l’Union européenne, le retour de la dictature et un immense chaos. Elle pose une grande question dans son livre : le monde serait-il meilleur si une femme était au pouvoir ?

Diane Ducret, en entrevue, explique que La Dictatrice est son premier ouvrage de fiction politique. « J’ai imaginé un univers à part entière, un univers politique et totalitaire, mais un univers complet. Je n’avais jamais fait ça auparavant. »

L’action débute à Munich en 2023, alors qu’une jeune femme emportée par la colère, lors d’une manifestation, saisit un pavé et le lance au visage d’un chef d’État. La situation dégénère et l’Occident sombre dans le chaos. Trouvera-t-il un nouveau guide, des années plus tard ?

Le contexte qu’elle décrit est explosif. « On voit très peu la fiction politique au féminin, soit dans des essais, des séries ou des romans. C’est toujours associé à la conquête du pouvoir, donc à quelque chose d’assez masculin, quand on pense à House of Cards ou autre chose. »

L’actualité l’a motivée. « J’ai vraiment cette angoisse du monde tel qu’il est en train de défiler dans nos journaux télévisés. J’ai vu la situation de l’Europe changer complètement, avec des mouvements radicaux de gauche comme de droite, religieux, écologistes. »

Elle trouve que les mots sont de plus en plus violents, note que les inégalités sont croissantes en Europe et que le sentiment d’injustice se généralise. « En voyant tous ces éléments, j’ai commencé à me dire qu’il y avait un risque en Europe, que l’air est mûr pour la dictature à nouveau et à l’idéologie. Ça m’a fait penser à Femmes de dictateur, que j’ai écrit il y a déjà 10 ans. Je me suis dit qu’il y avait une dangerosité et que personne ne semblait la voir. »

Dans son roman, elle décrit la fin de l’Union européenne. Ça pourrait se produire ? « Oui, vraiment. L’Angleterre est déjà sortie. Les mouvements d’extrême droite sont en train de prendre le pouvoir dans certains pays. Le souhait de ces personnes, c’est la fin de l’Union européenne, le retour des frontières, l’exclusion, la primauté nationale. Je trouve que, véritablement, l’époque est prête pour cela et il y a un tel danger. »

Dans le livre, tous les États se mettent d’accord pour mettre fin à l’Union européenne. « Juridiquement, c’est possible dans les statuts de l’Union. C’est ça qui est terrible. On se rend compte que l’Union européenne n’est pas un peuple, n’est pas un continent entier. Finalement, elle est quoi ? Un rêve ? Une culture ? Une projection ? Finalement, ce rêve, si on le détruit, si on en perd les valeurs, il n’y a plus rien qui le fait tenir ensemble. »

Le monde serait-il meilleur si une femme était au pouvoir ? « Si la femme est vraiment l’égale de l’homme et que l’exercice du pouvoir n’est pas relié à un sexe, eh bien, la femme peut vraiment être un dictateur et donner naissance à une idéologie totalitaire, elle aussi. »

Diane Ducret est romancière et essayiste.

Elle a écrit les best-sellers Femmes de dictateur, traduit en 25 langues, La Chair interdite et La meilleure façon de marcher est celle du flamant rose.

EXTRAIT

Photo courtoisie

« Ils sont allés au bout. Les vingt-sept dirigeants viennent de décider du démantèlement de l’Union européenne, derrière les vitres blindées du Neues Rathaus de Munich.

Ils n’ont pas eu pour cela à se perdre en d’interminables tractations, comme l’Angleterre et sa laborieuse tentative de sortie. Ce qui a été décidé par la volonté des États peut être défait par la seule volonté de ces mêmes États. Le plus terrible et le plus paradoxal pour l’Europe est qu’il a été plus aisé de faire sortir tous les États à la fois plutôt qu’un seul. Le droit prévoyait l’annihilation, mais pas l’amputation.

Une simple réunion extraordinaire a suffi à défaire des liens que l’on pensait indéfectibles. »

– Diane Ducret, La Dictatrice, Éditions Flammarion Québec