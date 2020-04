La télé se réinvente

Depuis trois semaines, le milieu de la télé est forcé de se réinventer d’un bout à l’autre. Studios désinfectés, équipes réduites et dispersées, animateurs qui se maquillent tout seuls, entrevues par vidéoconférence, réunion de production à distance : la pandémie de COVID-19 nécessite des précautions jamais vues, mais aussi une créativité exceptionnelle des gens derrière la caméra.

À TVA, la quotidienne Ça va bien aller, produite entièrement à distance, est le parfait exemple d’une télé créative. « Le plus grand défi, c’est que personne ne se voie », explique Denis Dubois, vice-président chez Québecor Contenu, qui a piloté le projet d’émission.

Capture d'écran

Alors qu’il faut habituellement plusieurs mois pour créer une émission de télé, Ça va bien aller a été mise sur les rails en dix jours seulement.

« Je suis arrivé devant les gens à TVA, et je leur ai dit : “On va partir un show, mais je ne peux pas vous dire combien ça va coûter. Je ne peux même pas vous dire c’est quoi le concept, parce qu’on va l’écrire dans les deux prochaines semaines.” Tout le monde a embarqué », raconte Denis Dubois, qui vit sa plus grande crise télévisuelle en trente ans de carrière dans le milieu.

Photo courtoisie

« On a mis toutes les étapes sur la case départ et on a tout fait en même temps, ajoute Denis Dubois. Il y a eu une prise de risque. Je n’envoie pas le message qu’on peut produire sans argent, mais des fois, cet obstacle-là t’amène dans des zones où tu n’irais pas habituellement. »

C’est du jamais vu : Fabien Cloutier et Marie-Soleil Dion animent depuis leur demeure, avec une caméra munie d’un transmetteur qu’ils ont installée eux-mêmes. Cinq autres caméras du genre sont livrées chaque jour chez des invités après avoir été désinfectées. « Ça nous permet d’avoir une qualité à l’image et au son qu’on n’a pas avec Skype », affirme Denis Dubois.

Fascinant

Le réalisateur Jean-Philippe Pariseau, qui travaille sur trois nouveaux épisodes de l’émission Mais pourquoi ? avec Maripier Morin, témoigne aussi de la créativité de son équipe. Il confie exercer son métier d’une manière qu’il n’aurait jamais crue possible.

Capture d'écran

« C’est vraiment fascinant de produire une émission de télévision comme ça, chacun chez soi, sans se voir », explique-t-il dans une entrevue qui a eu lieu en vidéoconférence.

Maripier Morin confiait la semaine dernière au Journal avoir installé elle-même quatre caméras dans son condo, livrées dans 14 caisses d’équipement mis en quarantaine pendant trois jours, et transformé sa chambre d’ami en régie.

Jean-Philippe Pariseau guide l’animatrice sur les plans de caméras et ses interventions avec ses invités sur le web, comme s’il la dirigeait sur un plateau, mais dans une oreillette. Ensuite, elle doit transmettre ses images à des monteurs. L’émission est conçue sans aucun contact humain.

« La technologie existait déjà, c’est juste que là on la pousse. En ce moment, la télé emprunte beaucoup les codes des youtubeurs », estime-t-il.

Des protocoles sanitaires

Plusieurs autres émissions déjà en place ont aussi dû s’ajuster rapidement dès le début de la crise. C’est le cas des plateaux des chaînes d’informations, qui ont mis une série de mesures sanitaires en place.

Photo courtoisie

« À l’intérieur de nos salles, il y a eu des changements importants », rapporte Serge Fortin, vice-président de TVA Nouvelles et TVA Sports, qui veut éviter à tout prix qu’un scénario comme à TVA Nouvelles Sherbrooke, où un gestionnaire avait été déclaré positif à la COVID-19, se reproduise.

Photo courtoisie

« On a installé des plexiglas entre les postes de montage des gens de LCN, détaille-t-il. Nos animateurs sont tous dans des bureaux isolés, et ne reçoivent pas d’invités sur le plateau. Nos reporters ont été déplacés de la salle des nouvelles vers un étage évacué. Je pense qu’ils sont six sur un étage complet. Ils ont des perches pour les entrevues, ils se coiffent et se maquillent eux-mêmes, et on a mis en place une équipe de nettoyage qui désinfecte absolument tout. »

Des lieux sécuritaires

Photo courtoisie, Pascal Roberge

Des émissions comme Salut, Bonjour !, Tout le monde en parle ou Bonsoir, bonsoir ! ont pu rester en ondes grâce à des mesures tout aussi exceptionnelles.

Le talk-show quotidien piloté par Jean-Philippe Wauthier a revu tout son contenu et opère avec le quart de son équipe habituelle sur le plateau. Et bien sûr, sans public, et avec des invités qui se tiennent à deux mètres, sauf les deux musiciens, qui forment un couple dans la vie. Le mot d’ordre : distanciation.

« Le processus habituel d’enregistrement n’existe plus », relate le producteur au contenu Hugo Roberge, qui rapporte que l’Union des artistes a fait son tour sur le plateau pour vérifier que tout était sécuritaire.

« En studio, on a trois caméras plutôt que six, et il y a une vingtaine de personnes, qui sont sur le plateau habituellement, qui travaillent maintenant à distance. Les invités ne passent plus au maquillage et à la coiffure, et n’ont pas le droit d’être accompagnés lorsqu’ils arrivent à Radio-Canada. Et quand un invité prend sa place, il ne bouge plus de son fauteuil. »

La télé ne sera plus pareille

Une crise aussi grande laissera ses cicatrices dans le milieu de la télé, croient les différents intervenants à qui Le Journal a parlé. Il est trop tôt pour évaluer les dégâts, mais une chose est certaine, c’est que la télé en sortira transformée.

« On ne pourra pas revenir et faire comme si ça n’avait jamais existé, estime le vice-président de Québecor Contenu, Denis Dubois. C’est certain qu’on va revenir avec des moyens techniques, mais il y a l’obligation actuellement, ce qui n’est pas inintéressant, de revenir à la base, c’est-à-dire au contenu. »

La productrice de l’émission Mais pourquoi ?, Valérie Beaulieu, pense la même chose. « Ça nous pousse à être créatifs et à constater qu’il y a d’autres façons de faire de la télé », dit-elle.

Sur le plan technique, plus rien ne sera à l’épreuve des équipes télé, croit le réalisateur Jean-Philippe Pariseau. « Il y a beaucoup de choses qui se font, qu’on ne pensait pas qui pouvaient se faire. On va pouvoir s’adapter à toutes les situations, et on ne pourra plus dire que ça ne se fait pas », dit-il.

Besoin d’authenticité

Denis Dubois, qui fait carrière en télé depuis plus de trente ans, estime qu’après la crise, les téléspectateurs seront à la recherche d’authenticité. Le petit écran devra s’adapter à ce besoin. « Ça ne nous empêche pas de rire et d’avoir des plateaux de divertissement, mais je pense que le vrai, ça va prendre tout son sens », croit-il.

Valérie Beaulieu abonde dans le même sens. « Je pense que ça va changer les commandes et les besoins dans les prochaines grilles de programmation. On va avoir besoin de plus de lumière. En ce moment, il y a plein de choses que je n’ai pas envie de regarder, parce que mon niveau de stress et d’anxiété est tellement élevé. »

Jean-Philippe Pariseau apprécie ironiquement le côté humain de l’expérience actuelle. « On n’a jamais été aussi loin, mais aussi proche en même temps. On se parle constamment. »

Reprise des tournages en Australie : le Québec attend

Si l’industrie télévisuelle au Québec est encore dans le néant quant aux tournages prévus cet été, l’Australie relance graduellement ses plateaux, grâce à une série de mesures qui respectent la distanciation physique.

Le tournage du soap Neighbours a repris cette semaine dans le pays. Ses artisans doivent cependant respecter des consignes strictes. L’opération est complexe, mais réalisable, entre autres, grâce à la grandeur des studios où la série est tournée.

Il n’y aura d’abord aucune proximité physique entre les acteurs, donc pas d’échange de poignées de main ou de baisers dans aucune scène.

L’équipe technique et la distribution sont isolées en différents groupes, à l’intérieur de studios divisés en différentes sections pour minimiser les contacts, de manière à ce que si quelqu’un était infecté par la COVID-19, il serait plus facile d’identifier ceux avec qui il a été en contact.

Il n’y a également jamais plus de 20 personnes par jour dans chacune des sections du studio et tout le monde doit respecter une distanciation de 1,5 mètres, en tout temps.

Grâce à un travail de montage et une touche de magie dans l’édition des épisodes, tout devrait sembler normal à l’écran, a indiqué le producteur dans différents médias, cette semaine.

Au Québec, toutefois, plusieurs scénarios sont encore sur la table quant à la relance des tournages.

«On a différent plans, si la production repart seulement au mois de juillet, au mois d’août, ou à l’automne, a fait savoir Denis Dubois, chez Québecor Contenu. On étudie toutes les options.»