Le culte de l’ancienneté

Question quiz...

Vous êtes à la tête d’une entreprise et vous avez une tâche hyper compliquée et particulièrement délicate à confier à l’un de vos employés. Une tâche qui requiert du jugement, de l’expérience et beaucoup de savoir-faire.

Vous allez confier cette tâche à votre employé le plus expérimenté, non ?

Eh bien, en santé et en éducation, ce n’est pas comme ça que ça fonctionne.

Plus la tâche est dure, plus on choisit quelqu’un d’inexpérimenté pour l’accomplir.

C’est fou, mais c’est comme ça.

LA SACRO-SAINTE ANCIENNETÉ

Rappelez-vous tout le débat qu’on a eu sur l’ancienneté en éducation en décembre 2019.

On s’est rendu compte que 25 % des enseignants quittaient leur profession moins de cinq ans après leur arrivée sur le marché du travail.

Pourquoi ?

Parce que c’est eux qui se retrouvaient avec les cas les plus lourds.

Voyez-vous, quand c’était le temps de « distribuer » les classes aux profs, en début d’année scolaire, on y allait par ancienneté.

Les profs avec le plus d’expérience choisissaient leurs classes en premier. Et les profs les moins expérimentés, qui venaient tout juste de sortir de l’université, passaient en dernier et prenaient ce qui restait.

Qu’est-ce que vous pensez qu’il restait, à la fin de la séance d’attribution ?

Les classes difficiles ! Celles avec le plus grand nombre de cas lourds !

Donc, ce sont les profs les moins expérimentés qui se retrouvaient avec les classes les plus dures !

Pas étonnant qu’ils pétaient au frette après trois ans !

Le gouvernement Legault et le ministre Jean-François Roberge ont vu ça, et se sont dit : « Whoa, il est temps qu’on remette en question le sacro-saint principe de l’ancienneté. La mission première du système n’est pas de protéger les profs, mais de protéger les élèves. »

Vous auriez dû voir le branle-bas de combat dans les syndicats !

« Ah, c’est écœurant, l’ancienneté c’est un acquis, blablabla... »

Bref, vous connaissez le refrain.

Les défenseurs du corporatisme déguisés en bonnes sœurs du Bon- Pasteur.

UN SYSTÈME HYPER RIGIDE

Eh bien, ça semble être la même chose dans le système de santé.

Vous avez lu, hier, l’histoire hallucinante de cette infirmière de 22 ans qui s’est retrouvée dans un CHSLD avec une centaine de résidents à gérer – dont le tiers avaient le virus ?

Pourquoi une fille presque sans expérience et fraîchement diplômée s’est retrouvée parachutée à ce poste-là ?

Je lui ai posé la question à QUB radio, hier. Sa réponse : l’ancienneté.

Les plus vieilles infirmières ont passé leur tour, et c’est elle qui a hérité de cette tâche.

Mais les malades, eux ? N’auraient-ils pas mérité d’être pris en charge par quelqu’un de plus expérimenté ?

Il semble que non.

On a beau être en période de crise, le règlement, c’est le règlement.

C’est ça, le problème avec notre système.

Il est rigide et manque horriblement de souplesse.

Tu veux augmenter le salaire des préposés aux bénéficiaires, et tout de suite, les syndicats déchirent leur chemise en disant : « C’est pas comme ça que ça se passe ! Tu dois augmenter le salaire de TOUS les fonctionnaires ! »

Essaie dans ce contexte de faire les choses autrement !