Le gardien des Flames manque de motivation

De son propre aveu, le gardien des Flames de Calgary David Rittich a de la difficulté à trouver la motivation nécessaire afin de garder une forme physique qui lui permettrait de mettre les jambières dans un match de la Ligue nationale de hockey (LNH) demain matin.

«C’est quand même difficile de garder la forme, car mentalement, c’est bizarre, a affirmé l’athlète lors d’un entretien avec le réseau TSN. Tu te prépares, mais tu ne sais pas vraiment quand tu vas pouvoir jouer. C’est dur mentalement.»

Le numéro 1 des Flames a toutefois tenu à rassurer ses patrons et les partisans de Calgary.

«Tout le monde sait que je travaille fort et je m’entraîne tous les jours dans mon garage, a-t-il tenu à préciser par la suite. J’essaie d’être dans la meilleure forme physique possible. Nous ne savons pas quand ou si nous allons pouvoir recommencer à jouer.»

Besoin de temps

Rittich est d’ailleurs persuadé que tous les patineurs de la LNH auront besoin d’une certaine période de temps pour retrouver le niveau qu’ils avaient lorsque le circuit Bettman a été contraint de suspendre ses activités le 12 mars dernier.

«Tout le monde sera frais et dispo, comme c’est le cas en début de saison. Cependant, au niveau de l’exécution du jeu, tout le monde va être rouillé, a exprimé l’homme de 27 ans. Nous allons être mauvais pour quelques semaines ou lors des premiers matchs. [...] J’espère que si nous reprenons la saison, nous aurons droit à quelques entraînements et peut-être des matchs avant les séries ou la conclusion de la saison régulière.»

En Europe

Quand la LNH a permis à ses joueurs de retourner dans leur patelin en attendant de nouveaux développements dans la pandémie de coronavirus, Rittich ne s’est pas fait prier. Le natif de la République tchèque et son épouse ont pris le premier avion pour retourner en Europe.

«Je voulais être proche de ma famille et de mes amis, a indiqué le gardien. Nous pouvions nous voir avec FaceTime, mais ce n’est pas comme dans la vraie vie. On ne sait pas ce qui peut arriver ou s’il arrivera quelque chose. Ma femme et moi, nous voulons être à la maison.»

Rittich a d’ailleurs indiqué que personne parmi ses proches n’avait été infecté par la maladie.