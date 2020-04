Le road trip virtuel de Marc-André Grondin

Depuis trois semaines, l’acteur Marc-André Grondin joint l’utile à l’agréable en suggérant chaque jour sur son compte Twitter un film ou une série télé issue d’une région francophone du Canada. Une façon simple et originale de faire voyager les cinéphiles, tout en respectant les mesures de confinement.

Cette sorte de road trip virtuel qui s’est amorcé le 1er avril dernier, à Sorel, avec le court métrage La coupe, de la réalisatrice Geneviève Dulude-De Celles (Une colonie), prendra fin le 30 avril. Au bout de ces quatre dernières semaines, Marc-André Grondin aura suggéré une trentaine de films ou séries télé en provenance des quatre coins du pays, de Québec (Paul à Québec) à Terre-Neuve-et-Labrador (Pays), en passant par Fermont (La faille), Ham-Nord (Les affamés), Harrington Harbour (La grande séduction) et Montréal (Félix et Meira).

Cette idée lui a été proposée par les instigateurs de la campagne NOUS, qui fait la promotion des créateurs canadiens dans le domaine de l’audiovisuel.

« Les gens de NOUS m’ont contacté la veille du 1er avril avec cette idée, et honnêtement, j’ai trouvé ça super sharp de leur part d’être aussi rapides pour proposer ce genre d’initiative », explique Marc-André Grondin en entrevue au Journal.

« La situation n’est pas évidente en ce moment dans le milieu de la culture, mais je trouve qu’il y a beaucoup de créativité qui en ressort. Je pense à Phil Roy, qui n’a pas attendu avant d’organiser des spectacles d’humour en ligne. Je trouve ça intéressant de voir à quel point les gens sont créatifs. »

L’acteur, connu pour ses rôles dans C.R.A.Z.Y., L’affaire Dumont et Mafia Inc., a tout de même imposé une condition avant d’accepter d’embarquer dans ce projet : il souhaitait suggérer seulement des œuvres qu’il aimait.

« Je leur ai dit dès le départ que je n’avais pas envie qu’on me demande de faire la promotion de films auxquels je ne croyais pas vraiment, indique-t-il. Je voulais pouvoir choisir des œuvres qui me ressemblent un peu et offrir un peu de diversité. J’ai donc sélectionné quelques films dont je voulais parler. Les gens de NOUS m’ont aussi fait découvrir quelques œuvres. Ça m’a donné la chance de faire des découvertes, moi aussi. C’est eux, par exemple, qui m’ont suggéré le documentaire Sexe Shop que j’ai vraiment aimé. »

Vers la production

Comme ses pairs, Marc-André Grondin attend de voir quand les tournages de films et de séries de fiction pourront reprendre. D’ici là, l’acteur de 36 ans profite de cette période de confinement pour accorder plus de temps à sa nouvelle passion, la production.

« J’ai actuellement un projet en postproduction et j’ai aussi des projets en développement, souligne le nouveau producteur. J’ai des meetings en ligne chaque jour, donc, je ne passe pas mes journées à rien faire. Au contraire. Je me couche relativement tôt et je me lève de bonne heure pour pouvoir être productif et avoir autant que possible des journées normales. »