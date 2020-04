Rien n’a changé, ou presque

Travailler de la maison, c’est un véritable charme. Je savoure chaque minute. Au rez-de-chaussée, ma conjointe, un véritable cordon-bleu, met un plat au four. Bientôt, les effluves envahiront la maisonnée. Dans une heure ou deux, je voyagerai. En Inde ? En Asie ? En France ? Qui sait où mes papilles gustatives me conduiront ?

Dans ce contexte exceptionnel et préoccupant, je demeure conscient que je suis un homme privilégié. J’ai encore un emploi dont les services ont été jugés essentiels. Je travaille dans l’industrie des médias. J’ai un salaire, des avantages sociaux et ce petit plus dont tout le monde rêve : une vie presque sans tracas.

Les pour

Vous l’avez compris, je suis loin d’être impartial. Le travail à la maison fut mon lot quotidien durant plus de 20 ans. Je n’y vois donc que des avantages. Et il y en a plusieurs.

Pour travailler de la maison, de bons outils de communication demeurent indispensables. À ce chapitre, j’ai la totale... Mon fournisseur internet est fiable, le débit est excellent et je restreins les à-côtés au minimum. On évite la vidéo, les appareils WiFi le plus possible... et tout fonctionne correctement.

L’environnement de travail se doit aussi d’être fonctionnel. Rien n’est plus désagréable que de travailler sur la table de la cuisine. Un espace suffisant pour les outils de travail et une posture adéquate sont également des éléments nécessaires au bon fonctionnement de cette nouvelle vie.

La discipline joue un rôle important. Mon horaire demande que je sois au poste entre 15 h et 22 h 30. Trente minutes plus tôt, je suis devant l’ordi et j’ai déjà entrepris ma routine quotidienne. Pas question d’être en retard, même si un escalier sépare mon aire de vie de mon travail... Débuter plus tôt me permet de prendre un moment pour savourer les bons plats de ma partenaire de vie.

Certes, les pauses sont essentielles. Elles doivent être courtes tout en étant satisfaisantes. Cinq minutes maximum à l’heure, comme au bureau, sont suffisantes. Et c’est parfait pour le physique et le mental.

Et ça prend de l’organisation. Rien n’empêche de faire une brassée le lavage durant vos heures de travail, à condition que cette tâche ne soit pas prioritaire.

La tenue vestimentaire est aussi importante... Même si travailler de la maison ne nécessite pas de tenue élaborée, le coquet que je suis revêt parfois ses vêtements de travail, même pour aller au sous-sol. Certes, je m’habille en mou parfois... ou je porte des « tenues de semaine ». Mais il demeure important de se sentir bien.

Ajoutez à cela les économies liées aux déplacements et à l’usure du véhicule, les coûts de stationnement (ou de transport en commun), à l’achat de vêtements. Elles compensent largement les quelques dollars dépensés pour la consommation d’électricité.

Des contre ?

J’ai beau chercher, je ne trouve pas de point négatif. Certes, les gens qui ont besoin de socialisation n’y trouvent pas leur compte, mais, avec les logiciels de communication, c’est plus facile de joindre des collègues. Je ne m’en prive pas, mais mon naturel casanier se satisfait amplement de ces moments de solitude.

Je le rappelle : il faut de la discipline... Ceux qui en ont moins auront de la difficulté à composer avec les activités professionnelles et familiales. J’avoue : cela m’a pris des années avant d’atteindre cet objectif.

Un jour, la vie reprendra son cours. Mais rien ne sera comme avant. Le télétravail occupera désormais une plus grande place dans notre société transformée. Et j’espère être du nombre des élus. Oui, j’ai contracté un virus, celui de la productivité à la maison.