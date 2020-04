Sept séries de science-fiction pour échapper au monde actuel

Les séries fantastiques et de science-fiction sont un bon moyen de s’évader de la situation actuelle et plonger dans des mondes futuristes et des univers parallèles. En voici sept que l’on peut suivre, à partir du premier épisode, sur le portail illico et sur Tou.tv Extra.

1. DC : Les Légendes de demain

Ex-agent de la Confédération des maîtres du temps, Rip Hunter s’est emparé illégalement d’un vaisseau qui lui permet de voyager dans le temps. Le futur a été conquis et les humains sont devenus des esclaves. Il a pour mission de recruter un groupe de superhéros et de supervilains qui ont les capacités d’affronter une menace planétaire. Cette série met en vedette les personnages de Captain Cold, Heat Wave, Atom, Hawkgirl, Hawkman, White Canary et Firestorm.

Saisons 1, 2, 3 et 4 sur illico

2. Flash

Inspiré par ce personnage de BD de l’univers DC, Flash suit le jeune scientifique Barry Allen qui tente de faire innocenter son père emprisonné après avoir été condamné pour le meurtre de sa mère. Touché accidentellement par un éclair, lors de l’explosion d’un accélérateur de particules, il découvre qu’il peut courir à une vitesse surhumaine et qu’il a les capacités de guérir rapidement. Il devra affronter des méta-humains dangereux qui ont aussi été affectés par l’explosion.

Saisons 1, 2, 3, 4 et 5 sur illico

3. Supergirl

Envoyée sur Terre pour protéger son cousin Kal-El, qui deviendra Superman, Kara Zor-El se retrouve coincée dans l’espace-temps et elle arrive sur Terre 24 années plus tard. Adoptée par la famille Danvers, elle apprend à maîtriser et cacher ses super-pouvoirs. Une catastrophe inattendue l’obligera à montrer qui elle est vraiment.

Saisons 1, 2 et 3 sur illico

4. Les Rêves électriques de Philip K. Dick

Les œuvres de l’auteur américain Philip K. Dick sont à l’origine des films Blade Runner, Total Recall, Planète Hurlante, Le show Truman et Minority Report. Cette série réalisée pour Amazon Prime Video propose 10 histoires inspirées par ses livres et ses nouvelles. Les acteurs Steve Buscemi, Vera Farmiga, la Québécoise Rachelle Lefevre et Anna Paquin font partie de la distribution.

Une saison sur illico

5. Les 100

La série Les 100 se déroule 97 années après qu’un holocauste nucléaire a décimé la population de la Terre. Il reste 2400 survivants répartis dans 12 stations spatiales en orbite. Cent prisonniers qui ont moins de 18 ans, qui faisaient partie des survivants, sont envoyés à la surface de la Terre pour voir si elle peut être habitée à nouveau.

Saisons 1, 2, 3, 4 et 5 sur illico

6. La Guerre des mondes

Série britannique de trois épisodes, La Guerre des mondes est une adaptation du célèbre roman de H.G. Wells. George tente de se bâtir une nouvelle vie à Londres, au début du 20e siècle, avec Amy, sa nouvelle conjointe. Un projet qui sera perturbé par l’arrivée de sphères mystérieuses en provenance de la planète Mars. Les extraterrestres débarquent sur Terre et ils détruisent tout sur leur passage.

Une saison sur Tou.tv Extra

7. The Twilight Zone – La Quatrième dimension

The Twilight Zone – La Quatrième dimension est une adaptation de la célèbre série de Rod Sterling qui a été diffusée, avec succès, de 1959 à 1964. La première saison compte 10 épisodes fermés qui proposent des histoires étranges, fantastiques et énigmatiques. Troisième relance de cette série culte, ce nouveau volet a été renouvelé pour une deuxième saison.