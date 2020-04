Sepúlveda n’est plus

Je suis en deuil. Mon écrivain chilien préféré, Luis Sepúlveda, est décédé le 16 avril dernier, à soixante-dix ans, des suites de la COVID-19, ce virus traître et insidieux qui fauche actuellement des milliers de vies.

Il revenait d’un festival littéraire près de Lisbonne, la capitale du Portugal, auquel il participait tous les ans en compagnie d’autres écrivains amis. Hospitalisé et plongé dans un coma provoqué pendant sept semaines dans un hôpital universitaire à Oviedo, dans les Asturies, au nord de l’Espagne où il s’était établi, un territoire reconnu pour ses luttes ouvrières, après une longue cavale en Amérique du Sud et en Europe, on peut donc dire qu’il est mort au combat. Son ADN était de couleur rouge comme se plaisait à le dire ce fils d’un militant du Parti communiste chilien et d’une mère infirmière d’origine mapuche.

Luis Sepúlveda a publié une trentaine d’ouvrages, récits, romans, recueils de nouvelles, contes pour enfants et témoignages dont j’ai souvent rendu compte dans les pages du Journal de Montréal. Tous sont dignes de mention, dont le premier qui l’a fait connaître, Le Vieux qui lisait des romans d’amour, traduit en français dans les années 1990, après un succès mitigé dans sa langue d’origine − alors que l’exil latino-américain connaissait son apogée en France − jusqu’à son dernier, Histoire d’une baleine blanche, tous publiés en traduction française chez l’éditrice Anne-Marie Métailié.

Droit au plaisir

Dans un livre au titre prometteur, Deux idées de bonheur, Sepúlveda s’entretient avec Carlo Petrini, l’inventeur du « slow food ». Ce livre est une pure jouissance. Tous deux revendiquent le droit au plaisir et dénoncent une certaine gauche pour qui militer à changer le monde équivaut à entrer en religion ou dans une quelconque secte, « une gauche qui résonne presque comme le message religieux promettant le paradis après la mort parce que notre monde est un monde de souffrances », précise l’auteur chilien.

Même recherche de la jouissance, celle du vin chilien, entre autres plaisirs, dans L’ombre de ce que nous avons été, alors que quatre vieux révolutionnaires bedonnants, grisonnants ou chauves, revenus d’exil ou sortis de prison, se retrouvent pour une dernière opération, malgré l’âge et la fatigue. Ou dans Le neveu d’Amérique où il est question d’une vieille promesse d’un garçon de onze ans à son grand-père anarchiste espagnol exilé au Chili de se rendre à son village natal, en Andalousie, pour y retrouver ses ancêtres. Après mille et un détours, le jeune garçon devenu adulte retrouve finalement dans le village natal de Martos un frère de son grand-père qui ne peut s’empêcher de s’écrier en le voyant : « Femme, apporte du vin, mon neveu d’Amérique vient d’arriver. »

Écrivain engagé

Si vous aimez les romans policiers tordus à saveur politique, vous serez servis avec Journal d’un tueur sentimental écrit à un rythme essoufflant, ou encore avec Un nom de torero, une course folle entre Berlin et le fin fond de la Patagonie à la recherche d’un trésor volé par les nazis.

On ne peut pas parler de Sepulveda sans évoquer ses activités au sein de Greenpeace et ses romans aux évidentes préoccupations écologiques, comme dans l’essoufflant Le monde du bout du monde, ou Histoire d’un escargot qui découvrit l’importance de la lenteur, ou encore cette Histoire de la baleine blanche.

Mais celui qui m’a le plus touché, c’est le recueil de nouvelles intitulé Les roses d’Atacama, ces éphémères fleurs du désert le plus aride au monde. Sepúlveda raconte, dans une trentaine d’« histoires marginales », le destin tragique de ces opposants anonymes aux dictatures, hommes et femmes, qui bien souvent ont tout sacrifié, y compris leur vie, pour sauver une certaine humanité. Les thèmes chers à Sepúlveda y reviennent comme un leitmotiv lancinant : la déforestation, la pollution, l’extermination des baleines, les dictatures sanguinaires en Amérique latine, la solidarité et la fraternité. Ces histoires ont pour origine cette phrase gravée sur une pierre au camp de concentration de Bergen-Belsen : « Qu’est-ce que je peux faire, moi, pour que cela ne se reproduise pas ? » Tout le contraire de ces ex-militants qui aujourd’hui adoptent la pose du « cynique qui est revenu de tout ».

Merci Luis Sepúlveda, vos écrits seront toujours des appels à la résistance et une ode à la beauté du monde.

Il est toujours possible de commander les livres dans les librairies, via leurs sites web, et de les faire livrer à la maison. Vous pouvez aussi les télécharger en format numérique.