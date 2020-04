Trudeau centralisateur

Chassez le naturel, il revient au galop. Depuis le début de la pandémie, le fédéral s’était montré prudent à l’égard des provinces.

Voire hésitant, même dans ses responsabilités évidentes en temps de crise (frontières internationales, état d’urgence), ce que me faisait remarquer lundi le constitutionnaliste Patrick Taillon à QUB radio.

Or, dans les derniers jours, Justin a ressorti son côté Trudeau. Pas le « tranchant » du père – « Just watch me » –, celui de la Loi des mesures de guerre. Non, un autre : l’envahissement sans vergogne des champs de compétence des provinces (santé, éducation, propriété et droit civil).

Dans ce cas, le réflexe trudeauiste conduit à dénouer les cordons de la bourse fédérale de manière quasi illimitée.

J’entends certains me rétorquer : « On s’en fout de l’ordre du gouvernement qui intervient ! L’important, c’est que les citoyens reçoivent de l’aide. »

Oui, évidemment, lors d’une crise, on veut de l’action, et vite. Personne ne niera cela. Ottawa, ça tombe bien, a une capacité de dépenser illimitée.

Régime de concurrence

Mais il y a l’après-crise ! Et dans une fédération, rien n’est simple. Les ordres de gouvernement sont en concurrence : on se demande fréquemment lequel doit agir.

Cette situation peut servir les citoyens. Mais elle peut aussi conduire à des dédoublements coûteux, stériles, voire carrément nuisibles.

Par exemple, l’aide fédérale aux étudiants (dans le domaine provincial de l’éducation), annoncée cette semaine, sapera les efforts du gouvernement Legault pour inciter ceux-ci à cueillir fruits et légumes cet été.

En plus, les crises ont souvent été – surtout pour le fédéral – une manière de bouleverser durablement l’équilibre de la fédération. En 1940, on amenda la Constitution pour lui accorder l’assurance-chômage.

Lors d’une crise, « c’est souvent le plus volontaire et le plus actif [...] qui réussit à imposer sa vision du fédéralisme », souligne encore le professeur Taillon.

Frontières

En mars, alors qu’Ottawa hésitait à fermer les frontières avec les États-Unis, des provinces ont pris les devants en bloquant l’entrée sur leur territoire. Geste sans doute inconstitutionnel, mais qui se justifiait dans un contexte où les provinces ont la responsabilité première de la santé de la population. Ottawa n’a pas bronché d’ailleurs.

Je vous entends encore : « Il n’y a qu’au Québec qu’on se pose ces questions stupides ! » Euh... aux États-Unis, lorsque Donald Trump a affirmé qu’il avait le droit de « rouvrir les États », les gouverneurs lui ont répondu d’aller boire du désinfectant (enfin, ça voulait dire ça...) ou de lire la Constitution.

Revenons au Dominion. Dans l’après-COVID-19, nous serons différents, entend-on ici et là. Est-ce à dire qu’Ottawa, par exemple, se chargera de l’aide sociale (la Prestation canadienne d’urgence étant l’embryon d’un revenu minimum garanti, dixit le prof Taillon) et des maisons de vieux ?

Ottawa ferait mieux de transférer des points d’impôt au Québec, comme il l’a fait dans les années 1960. Et de résister à la tentation de comprimer encore les transferts en santé aux provinces afin de réduire ses déficits et sa dette.

Ce qu’on peut appeler le syndrome Chrétien-Martin.

Le naturel, quoi.